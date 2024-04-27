Alanya\'da kekik toplarken düşen yaşlı adam yaralandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde kekik toplamak için çıktığı duvardan düşen 74 yaşındaki adam yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Tophane Mahallesi Kale Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali K. (74) isimli vatandaş kekik toplamak için duvara çıktı. Ali K., bir süre sonra dengesini kaybederek yaklaşık 3 metrelik yükseklikten aşağıya düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı adam ambulansla Alanya ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı vatandaşın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA