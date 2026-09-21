Alanya'da market çalışanını bıçaklayan şüphelilerden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Alanya'da market çalışanını bıçaklayan şüphelilerden 2'si tutuklandı

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Alanya\'da market çalışanını bıçaklayan şüphelilerden 2\'si tutuklandı
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Alanya'da bir marketten alkol çalmaya çalıştığı iddia edilen şüphelinin 10-15 dakika sonra iki kardeşiyle geri dönüp bir market çalışanını sırtından bıçaklaması sonrası gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Durumu ağır olan yaralı çalışan hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir markette alkol çalmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli, çalışanların müdahalesiyle uzaklaştırıldıktan yaklaşık 10-15 dakika sonra iki kardeşiyle birlikte geri dönerek market çalışanını bıçakladı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, dün Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A market içerisindeki içecek dolabından alkol çalmaya çalıştı. Market çalışanlarının duruma müdahale etmesi üzerine şüpheli olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaklaşık 10-15 dakika sonra markete iki kişiyle birlikte yeniden gelen şüpheli, burada çalışan Ş. İ'ye (24) saldırdı. Yaşanan arbede sırasında Ş.İ., sırtından bıçaklanarak yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralı çalışan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Market çalışanının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kamera görüntüleri incelendi

Olayın ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı. Marketin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler ve yapılan fiziki takip sonucunda, Ş.İ.'yi bıçaklayan kişinin M.A. (32) olduğu, olay sırasında kendisine yardım eden kişilerin ise kardeşleri A.A. (28) ve H.A. (23) olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerince yakalanan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden M.A. ve H.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaAlanyaGüncelSuçSon Dakika

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