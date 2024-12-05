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Alanya'da Mobilya Deposunda Yangın

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Alanya'da çıkan yangın, 3 iş yeri ve muz serasında hasara yol açtı. İtfaiye müdahale etti.

05.12.2024 21:30
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Alanya'da mobilya deposu yandı, alevler muz ve çiçek serasına sıçradı

Yangında 3 iş yeri ve muz serasında hasar oluştu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde mobilya deposunda çıkan yangın, 3 iş yeri ve muz serasını kullanılamaz hale getirdi.

Kargıcak Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde bulunan mobilya ve beyaz eşya deposunda saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede depoyu saran alevler, yan tarafta bulunan çiçek serasına ve muz serasına sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının büyük alana yayılması sonucu itfaiye ekipleri yangına müdahalede güçlük çekti. Yaklaşık 3 saat süren yangında, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı yangında, 3 işyeri ve bir muz serasında hasar oluştu.

Alanya'nın Kargıcak Mahallesinde ikamet eden Şükrü Kaya, "Akşam buradan geçerken yangın çıktığını gördüm itfaiyeler geldi. Yangının neyden çıktığını henüz bilmiyorum" dedi.

Jandarma ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Mobilya Deposunda Yangın - Son Dakika

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