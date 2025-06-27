Alanya\'da Orman Yangını 10 Saatte Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde Mahmutseydi Mahallesi Kızılalan mevkiinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu 10 saat sonra kontrol altına alındı. 12 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, sabah 07.30 sıralarında Alanya'nın Mahmutseydi Mahallesi Kızılalan mevki ormanlık alanda çıktı. Elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucunda çıktığı değerlendirilen yangına, havadan ve karadan müdahaleler tüm gün devam etti. 2 uçak, 2 helikopter ve 150 personel yangın için seferber oldu. Öğle saatlerinde rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 12 hektar ormanlık alan zarar gördü.

'2 uçak, 2 helikopter ve 150 personel müdahale etti'

Alanya Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Alanya Belediyesi ekipleri ve Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonuyla müdahale edildiği kaydedildi. Yangına, havadan 2 uçak ve 2 helikopter ile; karadan ise 25 arazöz, 6 su tankeri, 15 teknik eleman, 5 orman muhafaza memuru ve 150 yangın söndürme işçisinin müdahale ettiği bildirildi. - ANTALYA