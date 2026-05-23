Alanya\'da otel mutfağında çıkan yangın korkuttu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelin mutfak kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Alanya'nın Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi üzerinde bulunan bir otelin mutfak kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye birimi ile ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, otelin mutfak bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA