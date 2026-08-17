Alanya’da otluk alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, dün öğle saatlerinde Toslak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın çevreye ve yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.