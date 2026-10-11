Alanya'da oto yıkamadaki kavgada 2 kişi öldü, Ahmet Çatar'ın cenazesi teslim alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgada hayatını kaybeden Ahmet Çatar'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

Alanya'nın Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi üzerindeki bir oto yıkama dükkanında dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, iş yerinde bulunan kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iş yerinden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler açılan ateş sonucu silahla vurularak yaralanan Ahmet Çatar, Adem Tüysüzoğlu ve H.T.'yi ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı. Ancak yaralılardan Ahmet Çatar ve Adem Tüysüzoğlu doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 2 kişinin cenazeleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşlemleri tamamlanan Ahmet Çatar'ın cenazesi bugün ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı.