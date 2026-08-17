Alanya\'da Restoranda Yangın

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir restoranın mutfak bölümünde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Konaklı Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoranın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında mutfak kısmında hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.