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Antalya'nın Alanya ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler gemi ve teknelere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 6, 7 ve 8 Ocak tarihlerinde gemi ve teknelere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 9 özel tekne kontrol edilirken, 22 şahsın sorgulaması yapıldı. Sorgulaması yapılan şahıslar ile ilgili herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan gemi ve tekne denetimi - Son Dakika