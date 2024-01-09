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Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan gemi ve tekne denetimi - Son Dakika
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Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan gemi ve tekne denetimi

Antalya'nın Alanya ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, 6, 7 ve 8 Ocak tarihlerinde gemi ve teknelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 9 özel tekne kontrol edilirken, 22 şahsın sorgulaması yapıldı ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı\'ndan gemi ve tekne denetimi
09.01.2024 - 11:42,  Güncelleme: 11:44
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler gemi ve teknelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 6, 7 ve 8 Ocak tarihlerinde gemi ve teknelere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 9 özel tekne kontrol edilirken, 22 şahsın sorgulaması yapıldı. Sorgulaması yapılan şahıslar ile ilgili herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan gemi ve tekne denetimi - Son Dakika


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