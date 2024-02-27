Alanya'da silahlı saldırı: 3 tutuklama, 1 adli kontrol - Son Dakika
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Alanya'da silahlı saldırı: 3 tutuklama, 1 adli kontrol

Alanya\'da silahlı saldırı: 3 tutuklama, 1 adli kontrol

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak yakalanan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ikametlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

27.02.2024 15:00  Güncelleme: 15:01
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Antalya'nın Alanya ilçesinde silahla bir kişinin öldürülmesi, bir kişinin de yaralanması olayıyla ilgili yakalanan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alanya Güllerpınarı Mahallesi sahil yolunda 4 gün önce, Ö.K. ve V.A.'nın ateşli silahla vurularak yaralandığı ve sonrasında tedavileri için kaldırıldıkları hastanede yaralılardan Ö.K.'nin ölümünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı inceleme başlattı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, olayın şüphelisinin M.E. olduğu belirlendi. Şüphelinin olay yerinden kaçmasına ve sonrasında kent merkezine getirilerek saklanmasına yardım eden 5 şüpheli Alanya'da, 5 şüpheli ise Kepez ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 2 adet tabanca, bir miktar narkotik madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 11 şüpheliden 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 3 şüpheli tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da silahlı saldırı: 3 tutuklama, 1 adli kontrol - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da silahlı saldırı: 3 tutuklama, 1 adli kontrol - Son Dakika
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