Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, daha önce tartıştığı husumetlisi 4 çocuk babası adamı 12 kurşunla öldürerek kayıplara karıştı. Şüphelinin daha önceden adam öldürmekten ve ruhsatsız silah taşımaktan sabıkası olduğu öğrenildi. Cenaze yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verilmek üzere teslim alındı.
Olay, akşam saat 18.30 sıralarında Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; aynı apartmanda oturan kiracı Necmettin B. (49) ve Ayhan Haydar Fidanboy (61) arasında Necmettin B.'nin daireyi boşaltarak ayrılması sırasında tartışma yaşandı. Olayın ardından dün adrese tekrar gelen Necmettin B. yanında bulunan tabanca ile Ayhan Haydar Fidanboy'a aracından indiği sırada ateş etti. 12 kurşunun isabet etmesi sonucu yaralanan Fidanboy için sağlık ekiplerinden yardım istendi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan adam doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli ise motosikletine binerek olay yerinden kaçtı.
Necmettin B.'nin (49) daha önceden adam öldürmekten ve ruhsatsız silah taşımaktan sabıkası olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze ise Hatay Antakya'da toprağa verilmek üzere yakınlarının gözyaşları arasında teslim alındı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Alanya'da Tartışma Sonucu Adam Öldürüldü - Son Dakika
Tunceli'de Moğultay Mahallesi Sanat Sokağı'nda iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hırsızlık ve yankesicilik yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda ele geçirilen 2 bisiklet ve 2 cep telefonu sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Adıyaman'da meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrasında kaza yapan kişiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve kavga sonlandırıldı. 3 kişi gözaltına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kavga yerinde, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla gerginlik sona erdi. Soruşturma devam ediyor.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğünce kurulan iftar çadırında iki grup arasında çıkan masa tartışması kavgaya dönüştü. Kavga, çadır dışında da devam ederken polis müdahale etti ve olayı önledi. Kavga anı cep telefonu ile kaydedildi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi olduğu tespit edilen 3 şahıs ve gözlemcilik yaptığı anlaşılan 2 araç sürücüsünü yakaladı. Yakalanan şahıslarla birlikte 1 hilti, 1 matkap, 2 spiral, 1 jeneratör, 1 demir kesme makası, 1 ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi. Yakalanan 5 kişi hakkında adli işlemler başlatıldı.
Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kaptan Andreevo Karakolu'nun gümrük görevlileri, bir kargo firmasının aracında 41 bin 500 paket sigara ele geçirdi. Türk vatandaşı E.S. tarafından taşınan kargoda bulunan sigaraların değeri yaklaşık 145 bin euro olarak belirlendi. Bu olayla birlikte Kaptan Andreevo'da 2023 yılından bu yana toplamda 5 milyon 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, daha önce tartıştığı husumetlisi olan 4 çocuk babası adamı 12 kurşunla öldürdü. Şüphelinin daha önceden adam öldürmekten ve ruhsatsız silah taşımaktan sabıkası olduğu öğrenildi. Cenaze, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verilmek üzere teslim alındı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araca çarpan tırın sürücüsü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 15 Mart'ta alabora olan botta kayıp düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları havadan, denizden ve karadan 3'üncü günde devam ediyor. AFAD ekipleri de dron ile düzensiz göçmenleri arıyor. Olayda 4 düzensiz göçmen sağ kurtarılırken, 22 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.
Van'ın Erciş ve Gürpınar ilçelerinde kafes avcılığı yapan 3 kişiye toplam 48 bin 765 TL idari para cezası kesilirken, 6 kınalı keklik ile kafese el konuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Van Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kafes avcılığı yaptıkları tespit edilen kişilere cezai işlem uygulandı ve ele geçirilen keklikler doğal ortamlarına bırakıldı.
Çankırı il merkezinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde elektrik kablosundan çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Yangın, boş araziye sıçradıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?