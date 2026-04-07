Alanya\'da tadilattaki otelde çıkan yangın korkuttu

Antalya'nın Alanya ilçesinde tadilatta olan bir otelin giriş kısmında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Kızlarpınarı Mahallesi Belen Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri başta olmak üzere AFAD, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Otelin giriş kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında otelin bazı odaları kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında otelin tadilat nedeniyle boş olması, muhtemel bir facianın önüne geçti.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA