Alanya’daki yangına 95 araç ve 320 personelle müdehale ediliyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek yakın mahalledeki ormanlık alana sıçradı. Hava karardığı için hava desteğine ara verilen söndürme çalışmalarında gece boyunca karadan 95 kara aracı ve 320 personel görev alacak.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Alanya'nın Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Alanya Belediyesi, AFAD, jandarma ve çok sayıda ekip sevk edildi. Gün içerisinde yangına 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, çok sayıda ekiple de karadan müdahale edildi. Havanın kararması nedeniyle hava araçlarının çalışmasına ara verilirken, rüzgarın şiddetini artırmasıyla yangın Sapadere Mahallesi'nden Fakırcalılar Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradı. Bölgede etkisini artıran alevlere ekipler gece boyunca karadan müdahale etmeyi sürdürüyor.

Yangın söndürme çalışmalarına 95 kara aracı ve 320 personelin yanı sıra AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ile çevre il ve ilçelerden gelen ekipler katılıyor. Jandarma'ya ait TOMA'lar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

"Can kaybı ve yaralı yok"

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, rüzgar nedeniyle yangının devam ettiğini belirterek, "Akşam saatlerinde hava unsurlarımız ara verdiler. Sabah saatlerinde tekrar hava unsurlarımız destek olmaya devam edecekler. Şu an 95 kara aracıyla, 320 personelimizle AFAD, Orman İşletmemiz, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi ve çevre illerden gelen destek ekipleriyle çalışmalarımız devam ediyor. Şu an için yanan bir evimiz yok. Çok şükür can kaybımız ve yaralımız yok. Tahliye anlamında topyekün bir tahliye söz konusu değil. Yangın arazi yangını şeklinde devam ediyor. Şu an için evlerde herhangi bir tahliye de söz konusu değil" dedi.