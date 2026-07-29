Alanya Sapadere Kanyonu’nda ormanlık alanda yangın

Antalya'nın Alanya ilçesi Sapadere Kanyonu'nda bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Alanya ilçesi Sapadere Kanyonu'nda bulunan ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ve arazözlerin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle devam eden yangını söndürmek için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.