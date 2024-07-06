Alaşehir'de 8 adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını: 5 tutuklama - Son Dakika
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Alaşehir'de 8 adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını: 5 tutuklama

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, emniyet ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 8 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda metamfetamin, extasy hap, esrar, sentetik ecza hapı, tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

06.07.2024 23:25
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Alaşehir'de 8 adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını: 5 tutuklama

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, emniyet ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 8 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekiplerince "Uyuşturucu, Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" yaptığı değerlendirilen şahısların ikamet ettiği 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda; İ.A. isimli 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların yapılan ikamet ve iş yeri aramalarında; 127 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hasas terazi, 40 adet extasy hap, 0,56 gram esrar maddesi, 4 adet sentetik ecza hapı, 2 adet içim aparatı, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan İ.A. ve S.B. isimli 5 şahıs tutuklandı. S.M.S. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalırken, A.E. ve Y.Ö. isimli şahıslar da serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alaşehir'de 8 adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını: 5 tutuklama - Son Dakika

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