Alaşehir\'de Boğulma Trjedisi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte doğal gölete giden 12 yaşındaki Uğur Balkan, suya girdikten kısa süre sonra gözden kayboldu. Mahalle sakinleri tarafından sudan çıkarılan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen boğulma olayında 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Alaşehir ilçesine bağlı Karacalar Mahallesi Çakmaklı mevkiinde bulunan doğal gölette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Balkan (12) ile arkadaşı M.K. (12), dün saat 17.00 sıralarında gezmek amacıyla göletin bulunduğu bölgeye gitti. Bir süre sonra Uğur Balkan gölete girerken, kısa süre içerisinde suda gözden kayboldu.

Arkadaşının kaybolduğunu gören M.K., mahalleye giderek durumu ailesine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden mahalle sakinleri, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki gölette yaptıkları aramada Uğur Balkan'ın cansız bedenine ulaştı.

Mahalle sakinleri tarafından sudan çıkarılan Uğur Balkan, kendi imkanlarıyla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Yolda karşılaşılan sağlık ekiplerine teslim edilen çocuk, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri bölgede inceleme yaparken, Uğur Balkan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi. - MANİSA