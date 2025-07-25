Alaşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından Alaşehir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 40 bin 892 sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı şehir dışından getirilen uyuşturucu maddenin Manisa'da satılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Şube Müdürlüğü ile birlikte yürütülen operasyonda A.K. isimli şahsın aracında arama yapan ekipler 40 bin 892 adet sentetik ecza hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.K. karakola götürülürken soruşturma devam ediyor. - MANİSA