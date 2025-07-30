Alaşehir\'de Zabıta Ekipleri Orman Yangınlarına Karşı Nöbet Tutuyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde belediye zabıta ekipleri, orman yangınlarına karşı önlem almak amacıyla orman yollarında nöbet tutmaya başladı. Özellikle yangın riski yüksek olan orman mahallelerine giden güzergahlarda uygulama başlatan ekipler, sürücüler ile vatandaşları cam şişe, sigara izmariti ve benzeri yangın çıkarabilecek materyalleri doğaya bırakmamaları konusunda uyardı.

İlk uygulama, Kozluca Mahallesi yolunda gerçekleştirilirken, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da çalışmalara katılarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Başkan Öküzcüoğlu, "Ülkemizde artan orman yangınlarına karşı orman mahallemize giden yollarda vatandaşlarımıza uyarıda bulunmak amacıyla zabıta ekiplerimiz yollarda nöbet tutacaklar. Zabıta ekiplerimiz orman bölgelerine giden araçların sürücülerini ve vatandaşları, yangınlar çıkmasın diye ormanlara şişe atmamaları, sigara izmariti atmamaları, piknik ateşi yakmamaları ve ızgara yerine hazır yiyecekler tüketmeleri konusunda uyarıyor. Daha temiz bir doğayı yaşatmak, solunabilir bir havaya ulaşmak için ormanlarımızı yaşatmamız gerekir. Bizde ormanlarımızı yaşatabilmek, temiz ve yaşanabilir bir çevre için çalışmaları yapıyoruz, vatandaşlarımızla birlikte hareket etmek istiyoruz" dedi.

Temiz bir çevre ve yaşanabilir bir doğa için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Öküzcüoğlu, zabıta ekiplerinin yaz boyunca sahada olacağını belirtti. - MANİSA