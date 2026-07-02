Aldatma İddiası ile Saldırı: 8 Yıl 4 Ay Hapis - Son Dakika
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Aldatma İddiası ile Saldırı: 8 Yıl 4 Ay Hapis

Aldatma İddiası ile Saldırı: 8 Yıl 4 Ay Hapis
02.07.2026 13:54
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Kocaeli'de, boşanma aşamasındaki eşini ve akrabasını ağır yaralayan sanık 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kendisini aldattığını öne sürdüğü boşanma aşamasındaki eşini ve aynı köyden bir akrabasını silah ve bıçakla ağır yaralayan sanık, "Niyetim kimseyi öldürmek değildi. Bana bir şans verin. Bir daha böyle bir şeyle karşınıza çıkmayacağım" dedi. Sanık, haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Körfez ilçesinde hakkında 4 kez uzaklaştırma kararı bulunan M.S.B. (39), 17 Haziran 2024 tarihinde bayramda çocuklarını görmek için Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ercan Sokak'taki evde boşanma aşamasındaki eşi N.B. (34) ile bir araya geldi. M.S.B, evde N.B.'yi bıçaklayarak 5 el ateş etti. Daha sonra kaçan koca, Çamlıtepe Mahallesi Dereli Sokak'ta köylüsü ve uzaktan akrabası olan A.K.'nin (39) yanına gitti. A.K.'yi de silahla vurarak yaralayan M.S.B., daha sonra Kınalı Sokak'a giderek, akrabası V.B.'nin, ardından A.K.'nin evini kurşunlayarak kaçtı. Ağır yaralanan N.B ve A.K., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan koca ise saklandığı camide polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. N.B ve A.K., hastane sürecinin ardından taburcu edildi.

"Bana bir şans verin"

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.S.B. ile avukatı katıldı. Söz hakkı verilen sanık M.S.B, olaydan dolayı pişman olduğunu belirterek, "Niyetim kimseyi öldürmek değildi. Amacım onları korkutmaktı. Hep çocuklarım için sabrettim, onların geleceği için çalıştım. Bana bir şans verin. Bir daha böyle bir şeyle karşınıza çıkmayacağım. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulandı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık M.S.B.'yi "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan, haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulayarak 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet ayrıca sanığa, mağdur A.K'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 3 yıl 4 ay, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet (Ruhsatsız silah taşıma/bulundurma) suçundan ise 10 ay hapis cezası verdi. Toplamda 8 yıl 4 ay hapis cezası alan sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

İddianameden

İddianamede, sanık M.S.B. ile müşteki N.B.'nin 2012 yılında evlendikleri ve 5 çocukları olduğu belirtildi. Müşteki N.B.'nin, eşi M.S.B.'yi şüpheliyle aynı köyden olan A.K. ve ayrı bir dosyada yargılanan V.B. ile aldattığı yönündeki iddiaların dosya kapsamındaki delillerle desteklendiği, bu durumun şüpheli ve müşteki beyanlarında yer aldığı kaydedildi.

Savcılık değerlendirmesinde, şüphelinin olaydan yaklaşık bir ay önce söz konusu durumu öğrendiği, olaydan bir gece önce ise A.K.'nin aracının çevresinde görüldüğü bildirildi. Olay günü A.K. ile görüşüp kendisini hastaneye bırakması bahanesiyle araca binen sanığın, hemen ardından saldırıya geçtiği tespiti iddianamede yer aldı.

A.K.'yi yaraladıktan sonra eve giden sanık M.S.B.'nin, kızına "Annene sürprizim var" dedikten sonra çocuklarının gözü önünde eşi N.B.'ye silahlı saldırı düzenlediği, her iki mağdurun da olayda hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı aktarıldı.

Müştekiler iddiaları reddetti

A.K. iddianamede yer alan ifadesinde, sanığın çocukluk arkadaşı olduğunu, sanığın eşiyle arasında ilişki bulunmadığını ve aldatma iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Olayda yaralandığını belirten A.K., şikayetçi olmadığını da ifade etti.

N.B. ise ifadesinde aldatma iddiasını kabul etmedi. Sanığın ileri sürdüğü ilişki iddiasına karşılık, evlilik boyunca şiddet gördüğünü, boşanma sürecinde de eşi tarafından bıçaklanıp silahla vurulduğunu anlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Körfez, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aldatma İddiası ile Saldırı: 8 Yıl 4 Ay Hapis - Son Dakika

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