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Alev topuna dönen kamyondan geriye demir yığınları kaldı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 kara yolunda seyir halinde olan kamyon alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrasında kamyondan geriye demir yığınları kaldı.

D-100 karayolu Kargalıhanbaba Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, seyir halindeki kamyon bir anda alev aldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adeta alev topuna kamyonu söndürmek için seferber oldu. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangın sonrasında kamyondan geriye demir yığınları kaldı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.