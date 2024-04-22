Alev topuna dönen kamyondan geriye demir yığınları kaldı - Son Dakika
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Alev topuna dönen kamyondan geriye demir yığınları kaldı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde seyir halinde olan bir kamyon aniden alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında kamyondan geriye sadece demir yığınları kaldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

22.04.2024 20:21
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Alev topuna dönen kamyondan geriye demir yığınları kaldı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 kara yolunda seyir halinde olan kamyon alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrasında kamyondan geriye demir yığınları kaldı.

D-100 karayolu Kargalıhanbaba Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, seyir halindeki kamyon bir anda alev aldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adeta alev topuna kamyonu söndürmek için seferber oldu. Uzun uğraşlar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen yangın sonrasında kamyondan geriye demir yığınları kaldı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alev topuna dönen kamyondan geriye demir yığınları kaldı - Son Dakika

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