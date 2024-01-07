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Alevlere teslim olan 2 katlı ev kül oldu - Son Dakika
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Alevlere teslim olan 2 katlı ev kül oldu

Karabük'ün Eflani ilçesinde, Pınarözü köyü Hacizoğlu Mahallesi'nde Naciye Kaya'ya ait kimsenin yaşamadığı 2 katlı ahşap evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri, 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucunda ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

07.01.2024 - 03:18,
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Alevlere teslim olan 2 katlı ev kül oldu

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde alevlere teslim olan iki katlı ev küle döndü.

Olay, Pınarözü köyü Hacizoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Naciye Kaya'ya ait kimsenin yaşamadığı 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ahşap ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Alevlere teslim olan 2 katlı ev kül oldu
Kaynak: İHA
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Karabük, Eflani, Olay, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alevlere teslim olan 2 katlı ev kül oldu - Son Dakika


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