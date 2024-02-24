Aleyna Çakır'ın öldürülen ailesi su kuyusuna düştü - Son Dakika
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Aleyna Çakır'ın öldürülen ailesi su kuyusuna düştü

Aleyna Çakır\'ın öldürülen ailesi su kuyusuna düştü

Aleyna Çakır olarak bilinen ve 21 yaşında öldürülen Sema Esen'in ailesi, Kırşehir'de su kuyusuna düştü. Hatun Esen ve Mehmet Esen yaralandı ve tedavi altına alındı. Sema Esen'in ölümüyle ilgili inceleme sürüyor.

24.02.2024 15:38
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Aleyna Çakır olarak bilinen ve 21 yaşında öldürülen Sema Esen'in ailesi Kırşehir'de su kuyusuna düştü.

Edinilen bilgiye göre, Kaman ilçesinde bulunan ikametlerinde su kuyusuna düşen Hatun Esen ve düştüğü kuyudan eşini çıkartmak isteyen Mehmet Esen yaralandı. Yaralı çift Kaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı yaşanan olayla ilgili inceleme sürüyor. Aleyna Çakır'ın, sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından dayak atılıp bayıldığı videonun ortaya çıkmasıyla ölüm olayı sosyal medyada gündem olmuştu.

Sema Esen'in hayatını kaybetmesinin şüphelisi Ümitcan Uygun yargılandığı başka bir davadan da 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Aleyna Çakır, Kırşehir, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aleyna Çakır'ın öldürülen ailesi su kuyusuna düştü - Son Dakika

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