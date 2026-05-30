Alkol Saplantısı: Aksaray'da Kaza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alkol Saplantısı: Aksaray'da Kaza

Alkol Saplantısı: Aksaray\'da Kaza
30.05.2026 03:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alkol alarak direksiyon başına geçen sürücü, 4 araca çarptı; yaralılar ve yüksek ceza ile gözaltı.

Aksaray'da alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen sürücü, park halindeki 4 araca çarptı. Kazada sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralanırken, 290 bin lira ceza kesilip ehliyetine el konulan sürücü gözaltına alındı.

Olay, Laleli Mahallesi Laleli Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, alkol aldıktan sonra arkadaşıyla birlikte 68 EN 666 plakalı otomobille trafiğe çıkan Serkan İ. (30), Laleli Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 4 araca çarptı. Kazada alkollü sürücü ve yolcu konumundaki arkadaşı yaralanırken, araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yapılan testte 2.02 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu ve kendisine yaklaşık 290 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Polisin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Aksaray, Ekonomi, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkol Saplantısı: Aksaray'da Kaza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bozüyük’te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı Bozüyük'te sağanak sele yol açtı: Yollar sular altında kaldı
Öcalan, İmralı’da ailesiyle görüştü Öcalan, İmralı'da ailesiyle görüştü
Giresun’da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi Giresun'da kaza: Dereye düşen araçta karı-koca can verdi
Zonguldak’ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı Zonguldak'ta cezaevinde rahatsızlanan 5 hükümlü ve tutuklu hastaneye kaldırıldı
Kastamonu’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı Kastamonu'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Kayseri’de kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı Kayseri'de kuzenler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

01:25
Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı’ anlayışını hayata geçiriyoruz
Bakan Çiftçi: ‘7 Basamaklı Okul Güvenliği Kalkanı' anlayışını hayata geçiriyoruz
01:16
Sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşılan 11 yaşındaki kızın ailesine gözaltı
Sosyal medyada müstehcen içerikleri paylaşılan 11 yaşındaki kızın ailesine gözaltı
01:05
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar’dan korkutan haber
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan korkutan haber
23:26
İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası’dan yine kararsız ayrıldı
İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası'dan yine kararsız ayrıldı
23:05
Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu
Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu
22:59
CHP Genel Merkezi’ne Kılıçdaroğlu’nun “Şimdi arınma zamanı“ yazılı posteri asıldı
CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 03:16:11. #7.12#
SON DAKİKA: Alkol Saplantısı: Aksaray'da Kaza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.