Alkol Taşkınlığına Meydan Dayanağı - Son Dakika
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Alkol Taşkınlığına Meydan Dayanağı

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Beylikdüzü'nde alkol alan grup rahatsızlık çıkarınca mekan görevlileri tarafından dışarı atıldı.

26.01.2025 16:37
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Alkolü fazla kaçırıp taşkınlık yapan gruba meydan dayağı cep telefonu kamerasında

İSTANBUL - Beylikdüzü Marinada alkolün dozunu kaçıran bir grup etrafa rahatsızlık verdi. Mekan görevlilerin grubu önce uyardı daha sonra dışarıya attı. Dışarıda da görevlilere zorluk çıkaran ekip bodyguardlar tarafından feci şekilde dövüldü.

Olay dün gece Beylikdüzü Marinada meydana geldi. İddiaya göre, mekana gelen bir grup alkolün dozunu kaçırıp çevredeki masalara rahatsızlık vermeye başladı. Durumu gören mekan sahipleri masada oturanları uyardı. Uyarıları dikkate almayan ekip zor kullanılarak mekan dışına atıldı. Kapı önünde süren arbede de mekan çalışanları, şahıslar feci şekilde dövdü. Ağır yaralanan çok sayıda kişi çevre hastanelere kaldırıldı. 2 kişinin hayati tehlikesi bulunurken, olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaşanan olayda hiçbir şey olmadan vatandaşların eğlenceye devam etmesi ise pes dedirtti.

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Suç, Son Dakika

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