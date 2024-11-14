Alkollü Genç Babasını Yaraladı

Tokat'ta babasını silahla bacağından yaralayan alkollü genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay 12 Kasım'da Mehmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı. D.K, tartıştığı babası B.K'ye tabancayla ateş etti. Baba B.K. bacaklarından yaralanırken D.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.K. Tokat adliyesine sevk edildi. D.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. - TOKAT
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