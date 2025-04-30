Alkollü Koca Eşini Hastanelik Etti

Eşini sopa ile hastanelik eden koca tutuklanıp cezaevine giderken, "Bütün arkadaşlardan yardım istiyorum 'dedi

SAMSUN - Samsun'da eve alkollü gelip 2 çocuk annesi eşini sopa ile vurarak hastanelik eden koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanan koca cezaevine götürülürken," Haksızım efendim inan ki haksızım. Bütün arkadaşlarımdan yardım istiyorum" demesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde ikamet eden S.E.dün akşam eve alkollü geldiği için 2 çocuk annesi eşi A.E.ile eve alkollü gelme yüzünden tartıştı. Tartışma sonucu S.E.'nin sopayla eşi A.E.'nin kafasına vurarak,' Seni yaşatmam senin için cezaevinde yatacağım" diyerek tehdit ettiği iddia edildi. S.E. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan S.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.E.," Kasten yaralama ve tehdit' suçlarından tutuklandı. S.E.'nin cezaevine götürülürken, " Haksızım efendim inan ki haksızım. Bütün arkadaşlarımdan yardım istiyorum.Haksızım yani. Allah'a havale ediyorum" demesi dikkat çekti.