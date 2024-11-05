Alkollü Sürücü, 11 Yaşındaki Kızı Hayattan Kopardı - Son Dakika
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Alkollü Sürücü, 11 Yaşındaki Kızı Hayattan Kopardı

Sakarya'da alkollü sürücü 11 yaşındaki Zühre'ye çarptı, tutuklandı. Küçük kız hastanede hayatını kaybetti.

05.11.2024 19:55
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11 yaşındaki Zühre'yi hayattan koparan alkollü sürücü tutuklandı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde park halindeki araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçarken yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki kız çocuğunu hayattan koparan hafif ticari araç sürücüsünün 3,34 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen sürücü, 'Olası kastla kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Feci kaza, dün Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan ve alkollü olduğu öğrenilen T.D. kontrolündeki 54 HK 322 plakalı Ford marka hafif ticari araç, cadde üzerinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Zühre Deniz Akdağ'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan küçük çocuk refüje düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zühre Deniz Akdağ, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Okulunda hüzün var

Alkollü sürücünün hayattan kopardığı Zühre Deniz'in okuduğu Fevzi Kılıç Ortaokulu'nda hüzün ve gözyaşı hakim oldu. 6'ncı sınıf öğrencisi olan Zühre Deniz'in oturduğu sıraya fotoğrafı, çiçek ve anı defteri bırakıldı. Hayatını kaybeden Akdağ, Erenler Dilmen Yeni Eren Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Zühre'yi hayattan koparan alkollü sürücü tutuklandı

11 yaşındaki çocuğa çarparak olay yerinden kaçan ve değerlerinde 3,34 promil alkol bulunan sürücü T.D. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü T.D. adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan sürücü, 'Olası kastla kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek isteyen küçük kız çocuğuna aracın çarpması ve çocuğun metrelerce savrularak refüje düştüğü anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

Adapazarı, Sakarya, Akdağ, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Sürücü, 11 Yaşındaki Kızı Hayattan Kopardı - Son Dakika

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