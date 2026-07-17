Alkollü Sürücü Cezası Aileyi Üzdü

Samsun'un Bafra ilçesinde alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden motosikletli kuryenin ölümüyle ilgili davada sanığa verilen hapis cezası ve tahliye kararı, aile tarafından tepkiyle karşılandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 26 Mayıs tarihinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden motosikletli kurye Murat Önder'in (42) ölümüne ilişkin dava Bafra Adliyesi'nde görüldü. Duruşmada mahkeme, sanık İ.D.'ye 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Sanığın tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

Duruşmanın ardından karara tepki gösteren Murat Önder'in eşi Hediye Önder, adalet mücadelesini sürdüreceğini söyledi. Önder, "Alkollü bir sürücü eşime arkadan çarptı. Eşimi orada bırakıp kaçtı. Eşim hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Geride iki çocuğumuz, ben ve eşimin acılı ailesi kaldık. Bu kişi bugün elini kolunu sallayarak dışarı çıktı. Adalet istiyorum. Bu işin peşini bırakmayacağım ve bütün yasal yolları kullanacağım" dedi.

Ailenin avukatı Tunahan Gök ise, Murat Önder'in kazada hiçbir kusurunun bulunmadığını belirterek, verilen kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı. Gök, "Sanık alkolü bilerek ve isteyerek kullanmış, ardından alkollü şekilde aracın direksiyonuna geçmiştir. Meydana gelen ölüm bir şanssızlık değil, açık bir sorumsuzluktur. Bu kararı kabul etmiyoruz. Dosyayı üst mahkemeye taşıyacak ve sanığın en ağır cezayı alması için hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Murat Önder'in ailesi, tahliye kararının kendilerini derinden yaraladığını belirterek, hukuki mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

Samsun-Sinop kara yolunda meydana gelen kazada, İ.D. yönetimindeki hafif ticari araç, yol kenarında bulunan kurye Murat Önder'in motosikletine çarpmıştı. Ağır yaralanan Önder, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından olay yerinden ayrılan sürücü İ.D., ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emekli polis memuru olduğu belirtilen sürücünün yapılan kontrolde 2,94 promil alkollü olduğu tespit edilmişti. - SAMSUN