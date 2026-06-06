Alkollü Sürücü Kazada Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu - Son Dakika
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Alkollü Sürücü Kazada Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu

Alkollü Sürücü Kazada Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu
06.06.2026 11:21
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Manavgat'ta alkollü sürücünün yön kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 kara yoluna çıkan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıkan sürücü Yusuf Uysal'ın 1,74 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, Örnek Mahallesi 1517 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Külliye Camii istikametinden gelip Alanya-Antalya D-400 kara yoluna çıkan Yusuf Uysal idaresindeki 07 LJT 70 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Antalya istikameti bağlantısına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sanayi Köprülü Kavşağı çıkışındaki refüjde bulunan çelik bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, aracın çarptığı çelik bariyer yerinden söküldü. Kaza nedeniyle köprülü kavşak trafiğe kapandı.

Sürücü 1,74 promil alkollü çıktı

Kazanın ardından hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıkan otomobil sürücüsü Yusuf Uysal'ın yapılan kontrolünde 1,74 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 25 bin TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manavgat, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Sürücü Kazada Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alkollü Sürücü Kazada Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu - Son Dakika
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