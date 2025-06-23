Alkollü Sürücü Kazada Genç Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde alkollü sürücü kontrolündeki otomobil ile kafa kafaya çarpışarak hayatını kaybeden 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü son yolculuğuna uğurlandı.

Dün gece saatlerinde Ada Caddesi Karaçalılık Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada, 21 yaşındaki Furkan Kaya idaresindeki 54 AKR 237 motosiklet, karşı yönden gelen ve dönüş için manevra yapan C.B. (52) idaresindeki 54 AAE 158 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan genç, yol kenarındaki durağa çarparak sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Kaya, hastaneye sevk edilirken otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü ise karakola giderek teslim oldu. Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Gencin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen alkollü otomobil sürücüsü tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

21 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden 21 yaşındaki Kaya'nın cenazesi, hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilerek Akyazı ilçesi Gazi Süleyman Paşa Camii'ne getirildi. Cenaze, kılınan namazın ardından Seyfeler Aile Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazı ve defin sırasında baba Kaya'nın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. - SAKARYA