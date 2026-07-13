Alkollü Sürücü Kovalamaca Sonrası Yakalandı

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan kontrolde 2.44 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine el konuldu.

Dün gece Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesi'ndeki Kütahya Uygulama Noktası'nda denetim yapan polis ekipleri, 16 VA 709 plakalı otomobile "dur" ikazında bulundu. Polisin uyarısını dikkate almayarak kaçmaya çalışan araç, ekiplerin takibi sonucu Orhangazi Mahallesi içinde durduruldu. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde, sürücünün 2.44 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücünün ehliyetine el konulurken, otomobil işlemleri için olay yerine çağrılan yakınlarına teslim edildi. - ESKİŞEHİR