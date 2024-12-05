Alkollü Sürücü Kovalamacada Yakalandı - Son Dakika
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Alkollü Sürücü Kovalamacada Yakalandı

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Bartın'da polis dur ihtarına uymayan alkollü sürücüyü evinde yakaladı.

05.12.2024 19:31
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Alkollü sürücü polisten kaçamadı

Yaşanan kovalamacada izin kaybettiren sürücü saklandığı evde yakalandı

BARTIN - Bartın'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü ve polisler arasında kovalamaca yaşandı. Aracı bırakarak yayan kaçan alkollü sürücü polis tarafından saklandığı evde yakalandı.

Bartın'da 74 AAU577 plakalı aracın tehlikeli bir şekilde seyir ettiği ihbarı üzerine polis ekipleri Çatmaca kavşağında durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Aladağ Mahallesi Çamlık Caddesi'nde aracını park ederek yayan kaçan sürücü K.B., polis ekiplerinin ısrarlı takibi ve yoğun aramaları sonucunda saklandığı evde yakalandı. Polis merkezine götürülen sürücünün 144 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Bartın, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Sürücü Kovalamacada Yakalandı - Son Dakika

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