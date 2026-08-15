Alkollü Sürücü Motosiklet Kazasında Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alkollü Sürücü Motosiklet Kazasında Yaralandı

Alkollü Sürücü Motosiklet Kazasında Yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de alkollü sürücünün motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı, sürücüye 25 bin TL ceza.

Eskişehir'de alkollü sürücünün idaresindeki motosikletin kontrolden çıkması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Ehliyeti daimi olarak iptal edilen sürücüye 25 bin TL ceza yazıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde, Uğur Mumcu Parkı'nın yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.C.K. isimli şahsın idaresindeki 16 BZP 923 plakalı motosiklet, sürücünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkıp refüje girdi. Sürücü ve arkasında kasksız olarak taşıdığı yolcu, motosikletten düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ciddi bir durumunun olmadığını belirten sürücü hastaneye gitmedi. Yolcu ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan kontrollerde yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Ayrıca sürücüye alkollü araç kullandığı için 25 bin TL ceza yazıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü Sürücü Motosiklet Kazasında Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tokat’ta polis memuru kene ısırığından hayatını kaybetti Tokat'ta polis memuru kene ısırığından hayatını kaybetti
Kahire’de AVM’de patlama: 2 ölü, 12 yaralı Kahire'de AVM'de patlama: 2 ölü, 12 yaralı
Kayseri’de biber gazlı ve bıçaklı cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı Kayseri’de biber gazlı ve bıçaklı cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
Manisa’da dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti Manisa'da dereye giren genç boğularak hayatını kaybetti
Bodrum’da kaybolan 5 arkadaş 3 saatte kurtarıldı Bodrum'da kaybolan 5 arkadaş 3 saatte kurtarıldı
CHP’li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: “Ben bir p.... atıp çıkacağım“ demiş CHP'li vekilin taciz iddiasıyla darbedildiği olayda şok ifade: "Ben bir p.... atıp çıkacağım" demiş

02:04
Altı büyükşehrin İl Jandarma Komutanı’nın görev yeri değişti
Altı büyükşehrin İl Jandarma Komutanı'nın görev yeri değişti
01:56
TSK’da 205 general ve amiralin görev yeri değişti
TSK’da 205 general ve amiralin görev yeri değişti
23:45
Maç bitti, olan ona oldu Barış Alper Yılmaz’a hayatının şoku
Maç bitti, olan ona oldu! Barış Alper Yılmaz'a hayatının şoku
23:29
Osimhen’in golleri yetmedi Galatasaray’a sahasında büyük şok
Osimhen'in golleri yetmedi! Galatasaray'a sahasında büyük şok
23:18
Trump: Çok yakında Hürmüz Boğazı’nı Amerikan toprağı ilan edeceğim
Trump: Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim
21:51
3 milletvekili daha AK Parti’ye katıldı Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı
3 milletvekili daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 04:02:51. #7.12#
SON DAKİKA: Alkollü Sürücü Motosiklet Kazasında Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.