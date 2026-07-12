Alkollü Sürücüden Korkutan Kaza

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, tatilcilerin çadır kurduğu kumsalı aşarak denize düştü. Sulara gömülen araçtaki kişiler ekipler tarafından kurtarılırken, otomobil iş makinesi yardımıyla sudan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Cebeci Sahili'nde seyreden ve sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen bir otomobil kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, vatandaşların çadır kurduğu kumluk alana girdi. Çadırların arasından geçen otomobil, kumsalı aşarak denize düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan kişiler, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu boğulmaktan kurtarılarak sudan çıkarıldı. Denizde kalan araç ise bölgeye getirilen bir iş makinesi yardımıyla çekilerek kıyıya alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ