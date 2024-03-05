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Alkollü sürücünün çarparak şehit ettiği polis memuru için tören düzenlendi

SAMSUN - Samsun'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru için tören düzenlendi.

Samsun- Ankara karayolu Toybelen mevkisinde karıştığı kazadan Ankara istikametine kaçan 55 SA 335 plakalı otomobili durdurmak için polis ekipleri harekete geçti. Havza Bölge Trafik Denetleme ekibi Üniversite Kavşağı'nda önlem aldı. Özgür Bozkurt'un kullandığı 55 SA 335 plakalı otomobil, polis memuru Orhan Mutlu tarafından durdurulmak istendi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, polis memuru Orhan Mutlu'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle önce 55 A 58629 plakalı polis aracının üstüne, sonra da kaldırıma düşen 46 yaşındaki polis memuru Orhan Mutlu, olay yerinde şehit oldu. Kazada 1 polis memuru da yaralandı. Olaydan sonra yakalanan sürücünün 1,86 promil alkollü olduğu belirlendi.

Şehit polis için tören

Şehit polis için görev yaptığı Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'nda tören düzenlendi. Mutlu'nun yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşların katıldığı törende dua edildi, şehit için helallik alındı. 23 yıllık polis memuru ve Vezirköprülü olduğu öğrenilen Orhan Mutlu'nun törenine katılan 2 çocuğu gözyaşı döktü.

Şehidin düzenlenen cenaze törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kaymakamlar, belediye başkanları, vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız ise yayınladığı taziye mesajında, "Samsun-Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği kadrosunda görevli Polis Memuru Orhan Mutlu, 'dur' ihtarına uymayan şüpheli aracın çarpması sonucu şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" dedi.

Orhan Mutlu'nun cenazesi, Vezirköprü Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecek.