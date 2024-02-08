Alkollü sürücünün kanala uçtuğu motosiklet halatla çıkarıldı
Sürücü yakalanırken, kanaldaki motosiklet vinç halatına oturan görevli tarafından halata bağlanarak çıkartıldı
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kanala uçarak yaralanan motosiklet sürücüsünün 1.93 promil alkollü olduğu belirlenirken, kanaldaki motosiklet vincin halatına oturan görevli tarafından halata bağlanarak kanaldan çıkarıldı.
Kaza; Kumyolun mevkiinde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Mehmet C'nin kullandığı 07 BIU 308 plakalı motosiklet, köprüye geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden kanala uçtu.
Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün 1.93 promil alkollü olduğu belirlendi.
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri alkollü sürücüye 6 bin 439 TL para cezası uygularken sürücü belgesine ise 6 aylığına el konuldu.
Halata oturup motosikleti çıkardı
Motosikletin kanaldan çıkarılabilmesi için olay yerine vinç getirildi. Vincin bomuna bağlı halat üzerine oturan bir görevli, motosikletin olduğu yere inerek motosikleti halata bağladı ve motosikletle birlikte yukarı çekildi.
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