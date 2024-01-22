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Alkollü sürücünün yaya geçidindeki yayaya çarptığı anlar kamerada - Son Dakika
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Alkollü sürücünün yaya geçidindeki yayaya çarptığı anlar kamerada

Tekirdağ Çorlu'da alkollü sürücünün kullandığı araç, yaya geçidinden geçen bir kadına çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Sürücü, yapılan kontrolde yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edildi ve adli işlem başlatıldı.

Alkollü sürücünün yaya geçidindeki yayaya çarptığı anlar kamerada
22.01.2024 - 22:37,
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Alkollü sürücünün yaya geçidindeki yayaya çarptığı anlar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da alkollü sürücünün kullandığı aracın yaya geçidinden geçen yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Çorli ilçe merkezi Reşadiye Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Aşevi mevkiinde meydana geldi. Çorlu Park istikametine seyreden G.G. idaresindeki 59 AEU 637 plakalı araç, yaya geçidinden geçen A.Ç. isimli kadına çarptı.

Yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün G.G.'nin yapılan kontrolünde 1.89 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Yasal sınırın üzerinde alkollü çıkan G.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Tekirdağ, Çorlu, Hastane, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alkollü sürücünün yaya geçidindeki yayaya çarptığı anlar kamerada - Son Dakika


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