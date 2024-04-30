Alkollü yakalanan sürücünün 'Keşke açmasaydım şişeyi' pişmanlığı - Son Dakika
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Alkollü yakalanan sürücünün 'Keşke açmasaydım şişeyi' pişmanlığı

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Aksaray'da alkollü olarak yakalanan sürücüye 6 bin 439 TL para cezası kesilerek ehliyetine el konuldu. Sürücü, 'Neden alkollü araç kullanıyorsun?' sorusuna 'Keşke açmasaydım 1 şişeyi' şeklinde yanıt verdi. Olay, Şifahane Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Durdurulan aracın sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan ceza kesilirken ehliyetine de 6 ay süreliğine el konuldu.

30.04.2024 01:58  Güncelleme: 02:00
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Alkollü yakalanan sürücünün "Keşke açmasaydım şişeyi" pişmanlığı

AKSARAY - Aksaray'da direksiyon başında alkollü olarak yakalanan sürücüye 6 bin 439 TL para cezası kesilerek ehliyetine el konulurken, "Neden alkollü araç kullanıyorsun?" sorusuna, "Keşke açmasaydım 1 şişeyi" şeklinde yanıt verdi.

Olay, Şifahane Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, asayiş ve trafik denetimi yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik şubesi ekipleri bulvardan şehir merkezi istikametine seyreden tüm araçları tek tek durdurdu. Hem trafik hem de asayiş yönünden denetlenen araç ve sürücüler alkol kontrolünden de geçirildi. Durdurulan 42 GE 068 plakalı otomobilin sürücüsü R.A. yapılan alkol muayenesinde 0.73 promil alkollü çıkarken, cezadan ehliyetinin iptalinden kurtulmak için polislere uzun süre dil döktü. Ceza işlemlerinin yapıldığı esnada gazetecilerin "Neden alkollü araç kullanıyorsun?" sorusuna "Aslında alkollü araba değil de ağabey keşke açmasaydım, 1 şişe abi" dedi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesilirken ehliyetine de 6 ay süreliğine el konuldu. Araç ise alkolsüz bir yakınına teslim edildi.

Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Aksaray, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

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