Almanya'da Aşırı Sıcaklar 13 Can Aldı

Almanya'da cuma gününden bu yana etkili olan aşırı sıcak hava dalgasında serinlemek için suya girdikten sonra boğularak hayatını kaybeden kişilerin sayısı 13'e yükseldi. Bir yaz kampında ise sıcak havalar nedeniyle fenalaşan 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Almanya'da cuma gününden bu yana etkili olan sıcak hava dalgasının neden olduğu ölümler artmaya devam ediyor. Aşırı sıcak havalarda serinlemek için göl ve benzeri alanlarda suya girdikten sonra boğularak hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Alman basınının yerel polis yetkililerine dayandırdığı haberlere göre boğulma vakaları ağırlıklı olarak Baden-Württemberg, Berlin, Kuzey Ren Vestfalya, Hessen ve Aşağı Saksonya eyaletlerinde gerçekleşti. Boğularak hayatını kaybedenler arasında 6 ve 8 yaşında iki erkek çocuğu ile 14 yaşında bir çocuğun da bulunduğu kaydedildi.

Yaz kampında 8 öğrenci fenalaştı

Almanya'nın Saksonya eyaletinin Eilenburg kentinde düzenlenen bir yaz kampı sırasında öğrenciler aşırı sıcak nedeniyle fenalaştı. Solunum ve dolaşım sorunları yaşayan 8 çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sıcağa dayanamayan yollar deforme oldu

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Bad Fallingbostel bölgesindeki A7 Otoyolu, 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle deforme oldu. Aşırı sıcak yüzünden yol yüzeyinde oluşan çatlaklar nedeniyle iki araç hasar görürken, bölge polisi olayda kimsenin yaralanmadığını bildirdi.

Almanya'nın 23 milyona yakın üyeye sahip en büyük otomobil kulübü "ADAC" tarafından paylaşılan verilere göre, cuma gününden bu akşama kadar 16 eyalette sıcak hava yüzünden çok sayıda otoyolda kapanmalar ve trafik sıkışıklıkları yaşandı. Özellikle yol yüzeylerinde meydana gelen hasarların sürücülerin uzun süre trafikte beklemesine neden olduğu belirtildi.

Almanya'da ülke tarihinin en sıcak günleri yaşanıyor

Bu gelişme, Almanya'da art arda kırılan sıcaklık rekorlarının gölgesinde yaşandı. Cuma günü Saarbrücken kentinin Burbach ilçesinde termometreler 41,3 santigrat dereceyi göstererek ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti. Ancak bu rekor, dün Saksonya-Anhalt eyaletindeki Möckern-Drewitz'te 41,5 santigrat derece, bugün ise Brandenburg eyaletinin Neissemünde-Coschen bölgesinde 41,7 santigrat derece ölçülmesiyle peş peşe aşıldı. - BERLİN