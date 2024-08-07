Almanya'da otel çökmesi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

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Almanya'da Moselle Nehri'ne yakın bir otelin üst katının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Kröv kasabasında Moselle Nehri'ne yakın 2 katlı bir otelin üst katının çökmesi sonucu yaşanan can kaybı arttı. Polisten yapılan açıklamada, 1 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 2'ye yükseldiği belirtildi. Enkazda mahsur kalan 7 kişiden 5'inin ise kurtarıldığı aktarıldı.

17. yüzyılda inşa edilen ve 1980'lerde yenilenen binada mahsur kalan 2 kişinin ağır yaralı olduğu ancak kurtarma ekipleriyle iletişim halinde oldukları ifade edildi.

Otelin çökme nedeni henüz bilinmezken, arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

Olayın ardından yapılan ilk açıklamada, otelde 14 kişinin bulunduğu, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin mahsur kaldığı, 5 kişinin ise yara almadan kurtulduğu belirtilmişti. - BERLİN