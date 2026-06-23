Almanya'da Ren Nehri'nde Üç Ölü - Son Dakika
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Almanya'da Ren Nehri'nde Üç Ölü

23.06.2026 11:34
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Aşırı sıcaklarda Ren Nehri'ne giren 3 kişi boğularak hayatını kaybetti. Yüzme için tehlikeli.

Almanya'da günlerdir etkili olan aşırı sıcak havada serinlemek için Ren nehrine giren 3 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Avrupa genelindeki aşırı sıcaklar Almanya'da da etkisini gösteriyor. Ülkede hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte göl, kanal ve nehir bölgelerindeki boğulma vakaları yaşanmaya başladı. Hava sıcaklığının zaman zaman 35 derecenin üzerine çıktığı ülkenin batısındaki Hessen eyaletinde hafta sonu ünlü Ren nehrine serinlemek amacıyla giren ve yaşları 23, 27 ve 50 olan 3 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Hessen Polisi tarafından yapılan açıklamada, cumartesi gününden beri ailesi tarafından kayıp olarak bildirilen 50 yaşındaki kişinin Biblis bölgesinde yüzmek amacıyla Ren nehrine girdiğinin belirlendiği ve aramaların bu yönde yoğunlaştırıldığı kaydedildi. Açıklamada cumartesi gününden beri devam eden çalışmaların ardından 50 yaşındaki kişinin cansız bedeninin dün bulunduğu belirtildi.

Polis açıklamasına göre, aramalar sırasında Ren Nehri'ne girdikten sonra kaybolduğu bildirilen iki kişiye ilişkin ihbar alındı. Yapılan kapsamlı aramalarda 23 ve 27 yaşlarında iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Alman Can Kurtarma Derneği'ne (DLRG) göre, Hessen eyaletinde 2025'te 19 kişi, 2024'te 12 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Ren nehrinde kısmen yüzme yasağı uygulanıyor

Almanya'nın ünlü Ren Nehri'nin bazı bölümleri akıntılar ve gemi trafiği nedeniyle yüzmek isteyenler için tehlike oluşturuyor. Bu nedenle, her yıl yüzücülerin akıntıya kapılarak hayatını kaybettiği Ren Nehri'nde yüzme yasağı getirildi. Yasak, Düsseldorf, Köln, Neuss ve Duisburg başta olmak üzere Ren Nehri'nin geçtiği şehirleri kapsıyor. Nehrin yüzeyi sakin görünse de deneyimli yüzücüleri bile hızla alt edebilecek hızlı akıntıya sahip olması ve insanları su altına çekebilecek girdapları bulunması nedeniyle de yüzücüler için tehlike oluşturuyor. - BERLİN

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Ren Nehri, Güvenlik, 3. Sayfa, Almanya, Dünya, Çevre, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Almanya'da Ren Nehri'nde Üç Ölü - Son Dakika

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