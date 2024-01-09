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Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği 2023 yılında 8 bin 110 işlem gerçekleştirdi - Son Dakika
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Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği 2023 yılında 8 bin 110 işlem gerçekleştirdi

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği, 2023 yılında bin 239 esnaf denetimi, 112 dilenci kontrolü, 147 seyyar satıcı kontrolü, 9 kaçak inşaat kontrolü, bin 176 inşaat kontrolü, 2 bin 814 giden tebligat, 349 tabela afiş kontrolü, 143 P Plakası ve model yükseltme işlemi, 272 güzergah izin belgesi, 58 idari yaptırımlar, 213 zabıta vakası, 64 sosyal faaliyet, 48 defin işlemi, bin 418 ihtar işlemi, 50 defin, 46 işyeri ruhsatı olmak üzere toplam 8 bin 110 işlem gerçekleştirdi. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, zabıta personeline yaptıkları özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği 2023 yılında 8 bin 110 işlem gerçekleştirdi
09.01.2024 - 10:06,  Güncelleme: 10:06
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Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği Personeli, 2023 yılında 8 bin 110 işlem gerçekleştirdi. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, yaptıkları özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı zabıta personeline teşekkür etti.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği, vatandaşın refah ve huzuru için 7/24 esasına göre çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği 2023 yılı içerisinde; bin 239 esnaf denetimi, 112 dilenci kontrolü, 147 seyyar satıcı kontrolü, 9 kaçak inşaat kontrolü, bin 176 inşaat kontrolü, 2 bin 814 giden tebligat, 349 tabela afiş kontrolü, 143 P Plakası ve model yükseltme işlemi, 272 güzergah izin belgesi, 58 idari yaptırımlar, 213 zabıta vakası, 64 sosyal faaliyet, 48 defin işlemi, bin 418 ihtar işlemi, 50 defin, 46 işyeri ruhsatı olmak üzere toplam 8 bin 110 işlem gerçekleştirdi. - YALOVA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği 2023 yılında 8 bin 110 işlem gerçekleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği 2023 yılında 8 bin 110 işlem gerçekleştirdi - Son Dakika
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