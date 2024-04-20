Altınova\'da Marketlerde Fiyat Denetimi Yapıldı

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Yalova Altınova'da faaliyet gösteren marketlerde, temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatı kontrol edildi, raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, fiyat denetimi yapıldı.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği'ne bağlı ekipler, marketlerde sebze, meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarını kontrol etti.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği'ne bağlı ekipler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması ile ilgili kanun kapsamında ilçede faaliyet gösteren marketlere giderek bir dizi denetimlerde bulundu. Reyonları gezen ekipler; fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa, raf ömrü, ürün gramajı, irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da ürünleri inceledi.

Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, halkın menfaati ve sağlığını korumak için ilçe genelinde ekiplerin denetimler gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Sağlıksız ürünlerin satılmasına, haksız fiyat artışına ve stokçuluğa müsaade etmeyeceğiz. Ürünlerde yapılan fahiş fiyat artışlarına karşı tedbirimizi alıyor, denetimlerimizi sıklıkla gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyip halkımızın haklarını korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Altınova Belediyesi Zabıta Amiri İlker Gülbahar denetimlerin devam edeceğini belirterek, "Vatandaşlarımızdan özellikle aldığı ürünün son kullanma tarihine bakmasını rica ediyoruz. Raf ve kasadaki fiyatları kontrol edilsin. Altınova Belediyesi Zabıtası olarak hem esnafımızın hem de tüketicilerimizin yararına olan denetimlerimiz belli aralıklarla devam edecektir" diye konuştu. - YALOVA