Alzaymır Hastası Kadın Dere Yatağında Bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadın, jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu dere yatağında hafif yaralı halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesine bağlı Haspınar Mahallesi'nde yaşayan alzaymır hastası Gülsüm Demir'in kaybolması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Serik İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, jandarma komando ekipleri ve iz takip köpeği katıldı. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda Gülsüm Demir, kaybolduğu eve yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında hafif yaralı halde bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Demir, sağlık ekiplerine teslim edilerek tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA