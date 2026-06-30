Alzheimer Hastası Elazığ'da Bulundu - Son Dakika
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Alzheimer Hastası Elazığ'da Bulundu

Alzheimer Hastası Elazığ\'da Bulundu
30.06.2026 18:50
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80 yaşındaki Rahmi Sevimli, arama çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu.

Elazığ'da sabah saatlerinden bu yana haber alınamayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Rahmi Sevimli, ekiplerin çalışması sonucu sağ olarak bulundu.

Olay, Safran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde evinden ayrılan 80 yaşındaki Rahmi Sevimli'den uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine polis ve ilgili ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Alzheimer hastası Rahmi Sevimli Fırat Üniversitesi Hastanesi yakınlarında bulunarak ailesine teslim edildi.

Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ailesi ve yakınları arama çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alzheimer Hastası Elazığ'da Bulundu - Son Dakika

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