Amasra Belediyesi Karla Mücadele Ekiplerine Sucuk Ekmek İkram Etti

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Karla mücadele ekiplerine sucuk ekmek

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde başarılı bir karla mücadele çalışması yürüten belediye çalışanlarına sucuk ekmek ikram edildi.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, başta karla mücadele ekipleri olmak üzere son dönemlerde yoğun bir tempoda çalışan tüm belediye personeline sucuk ekrem ikram etti. Sefa Park'ta gerçekleşen programda personel sucuk ekmek yiyerek, ayların stresini attı.

Belediye Başkanı Çakır, uzun süredir belediye çalışanlarına sözü olduğunu ifade ederek, başarılı ve yoğun çalışmaları nedeniyle personele teşekkür etti. Çakır, "Zorlu bir karla mücadele yürütüyoruz. Ekiplerimiz zorlu şartlara rağmen, gece gündüz kesintisiz bir çalışma yürütüyoruz. Şuana kadar süreci sıkıntısız geçirdik. Doğal gaz çalışmalarından günümüze kadar yoğun ve özverili çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.