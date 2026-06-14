Amasra'da Boğulma Tehlikesi: İki Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Amasra'da Boğulma Tehlikesi: İki Kişi Kurtarıldı

Amasra\'da Boğulma Tehlikesi: İki Kişi Kurtarıldı
14.06.2026 18:28
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Çakraz Plajı'nda boğulma tehlikesi geçiren iki kişi, cankurtaranlar ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Çakraz köyünde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi, cankurtaran ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Bartın'da artan hava sıcaklıkları nedeniyle Amasra ilçesindeki Çakraz Plajı'nda denize giren 2 kişi, dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Şahısların suya battığını fark eden cankurtaranlar ve vatandaşlar, olaya müdahale etti. Cankurtaran ve vatandaşlar tarafından suyun yüzeyinde tutulan şahıslar, bağlanan halat ve karadaki vatandaşların da yardımıyla sudan çıkarıldı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahısların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Cankurtaran, Güvenlik, 3. Sayfa, Amasra, Bartın, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Amasra'da Boğulma Tehlikesi: İki Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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