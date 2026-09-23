Amasra'da müzenin merdivenlerinden düşen otomobilde sıkışan kadın kurtarıldı - Son Dakika
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Amasra'da müzenin merdivenlerinden düşen otomobilde sıkışan kadın kurtarıldı

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Amasra\'da müzenin merdivenlerinden düşen otomobilde sıkışan kadın kurtarıldı
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Bartın Amasra'da sürücüsü rahatsızlanan otomobil, başka bir araca çarpıp müzenin merdivenlerinden aşağı düştü. Araçta sıkışan kadın yolcu itfaiye ve vatandaşların yardımıyla kurtarılıp hastaneye kaldırıldı, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan kaza sonrası kontrolden çıkan otomobil, müzenin önündeki merdivenlerden aşağıya düştü. Sürücü hafif sıyrıklarla kazayı atlatırken, araçta sıkışan kadın yolcu ekipler tarafından kurtarıldı.

Amasra'da 34 CRV 100 plakalı aracın ismi açıklanmayan sürücüsü, direksiyon başında rahatsızlandı. Kontrolden çıkan araç, karşı istikametten gelen araca yandan çarparak, Amasra Müzesi'nin olduğu tarafa savruldu. Müzenin merdivenlerinin de bulunduğu kaldırıma çıkan araç, oradan da müze duvarı ve merdivenler arasındaki boşluğa düştü. Kazayı sürücü hafif sıyrıklarla atlatırken, araç içerisinde sıkışan kadın yolcu itfaiye, zabıta, polis ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ve kurtarma çalışmaları nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yolda aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıOtomobil3. SayfaİtfaiyeAmasraBartınGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Amasra'da müzenin merdivenlerinden düşen otomobilde sıkışan kadın kurtarıldı - Son Dakika
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