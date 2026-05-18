Amasra\'da Yangın: Cami ve Köy Konağına Sıçradı

Bartın'ın Amasra ilçesinde bir evde çıkan yangın, köy konağı ve camiye sıçradı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Amasra'ya bağlı Şükürler köyünde bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin yanından bir cami ve köy konağına sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangını söndürme çalışmaları devam ederken, ev cami ve köy konağında büyük çaplı hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - BARTIN