Amasra Tüneli'nde Tatbikat Gerçekleşti

Bartın'ın Amasra ilçesi girişinde bulunan tünel içerisinde gerçeği aratmayan bir tatbikat yapıldı. Tatbikatta ekipler, senaryo gereği yaralılara ve yanan araca başarılı bir şekilde müdahale etti.

Amasra Tüneli'nde, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Koordinasyon Şube Müdürlüğü ve Amasra tünel işletme şefliğinin koordinasyonunda AFAD, 112 Acil Komuta Servisi, itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından araç yangını ve kaza tatbikatı yapıldı. Toplamda 50 personel ve 18 aracın yer aldığı tatbikatta, ekipler hızlıca tünel içerisinde yanan aleve müdahale ederken, kazada ise araçta ve yola savrulan yaralılara müdahale edildi. Yapılan anonslarla insanların uyarıldığı tatbikatta, polis ve jandarma ekipleri tünel çevresinde de geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren tatbikat nedeniyle ulaşım trafiğe kapanarak, sürücüler alternatif yollara yönlendirildi. - BARTIN